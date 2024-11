ROMA, POST SOCIAL DI HUMMELS CHE FA CHIAREZZA DOPO VERONA

Mats Hummels è intervenuto sui social per fare chiarezza in merito a quanto accaduto prima del fischio d'inizio di Verona-Juventus: "In questo momento sto ricevendo tante domande (in merito a un presunto rientro negli spogliatoi durante il riscaldamento, ndr) quindi mi limiterò a chiarire. Ieri non sono andato negli spogliatoi presto. Dopo il riscaldamento, sono tornato normalmente in panchina e sono rimasto lì fino al fischio finale. Non so come sia uscita quest'altra versione dei fatti".