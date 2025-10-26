Roma, Pellegrini: "Tanta voglia di vincere dopo due sconfitte"

"L'obiettivo è continuare a migliorarci sempre. Oggi abbiamo fatto meglio offensivamente rispetto alle altre partite. Avevamo tanta voglia di vincere dopo due sconfitte. Sul campo stiamo dando tutto". Così Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, dopo la vittoria sul Sassuolo. "Siamo fortunati ad avere questi tifosi, per noi è sempre così. Questa gente non si rende conto di quanto sia fondamentale per noi. Il Mapei per me è stato casa, mando un saluto e un abbraccio ai tifosi del Sassuolo che sono rimasti nel mio cuore", ha aggiunto.