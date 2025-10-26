Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Roma, Pellegrini: "Tanta voglia di vincere dopo due sconfitte"

26 Ott 2025 - 19:29

"L'obiettivo è continuare a migliorarci sempre. Oggi abbiamo fatto meglio offensivamente rispetto alle altre partite. Avevamo tanta voglia di vincere dopo due sconfitte. Sul campo stiamo dando tutto". Così Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, dopo la vittoria sul Sassuolo. "Siamo fortunati ad avere questi tifosi, per noi è sempre così. Questa gente non si rende conto di quanto sia fondamentale per noi. Il Mapei per me è stato casa, mando un saluto e un abbraccio ai tifosi del Sassuolo che sono rimasti nel mio cuore", ha aggiunto.

Ultimi video

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

01:21
22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

01:53
43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

01:16
38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

01:29
12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

00:36
De Jong: "Partita dura"

De Jong: "Partita dura"

00:29
Tchouameni: "Vittoria importantissima"

Tchouameni: "Vittoria importantissima"

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

01:55:15
Real Madrid-Barcellona: partita integrale

Real Madrid-Barcellona: partita integrale

01:39
MCH FEYENOORD-PSV 2-3 MCH

Lo spettacolo di Feyenoord-PSV: finisce 2-3

00:18
MCH ASPIRAPOLVERI AL DE KUIP MCH

De Kuip invaso dai coriandoli, entrano in campo gli aspiratori

01:02
MCH TWENTE-AJAX 2-3 MCH

L'Ajax vince il casa del Twente e salva la panchina di Heitinga

00:27
MCH DORTMUND-COLONIA 1-0 MCH

Un gol al 6' di recupero fa esplodere il muro giallo: il Dortmund batte il Colonia

01:03
MCH BENFICA-AROUCA 5-0 MCH

La goleada del Benfica: 5-0 all'Arouca con tripletta di Pavlidis

01:26
MCH AUGSBURG-LIPSIA 0-6 MCH

Tutto facile per il Lipsia in casa dell'Augsburg: 6-0 e sei marcatori diversi

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Lazio, Lotito: "Con Sarri rapporto di affetto e stima"
21:01
Fiorentina, Pioli: "Abbiamo creato più del Bologna"
20:51
Bologna, Niccolini: "Dominato per 70', c'è rammarico"
20:45
Bologna, Fenucci protesta: "Var non intervenuto in situazioni codificate"
20:39
Fiorentina, Kean: "Si riparte da qui, credo in questo club"