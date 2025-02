Roma-Napoli, striscione ultrà giallorossi: "Solidarietà a Roccaraso"

"Solidarietà alla popolazione di Roccaraso". Striscione ironico da parte dei tifosi della Roma al momento del fischio d'inizio del match di campionato contro il Napoli, valido per la 23.a giornata di Serie A. "Per una Roccaraso libera...riaprite le trasferte", l'altro striscione esposto in Curva Sud, cuore del tifo giallorosso. Il riferimento è alle polemiche dei giorni scorsi per 'l'invasione' a Roccaraso dello scorso weekend di una serie di bus provenienti dal capoluogo campano.