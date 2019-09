"Non ho ancora conosciuto i miei compagni, ma sono sicuro che sono molto ambiziosi e certo che daranno il massimo. Però, non possiamo dare il massimo senza i nostri tifosi. Quindi, restiamo uniti per fare qualcosa d'importante in questa stagione". Così il fantasista Henrikh Mkhitaryan, neoacquisto della Roma, proveniente dall'Arsenal, in un videomessaggio sull'account Twitter della società giallorossa. Il giocatore armeno è stato ingaggiato proprio nell'ultimo giorno di mercato, il suo arrivo è stato infatti ufficializzato oggi.