Roma, Mancini: "Vittoria importante, ora nove finali"

Gianluca Mancini è soddisfatto dopo la vittoria col Cagliari. "L'esultanza con Dovbyk? In campo bisogna essere il più uniti possibile. Volevo caricare lo stadio per incitarlo e far segnare la squadra", ha spiegato il centrale giallorosso. "Bilbao è una ferita che rimarrà dentro, c'è la sensazione che non ce la siamo giocata ad armi pari - ha aggiunto -. Nel calcio si va avanti, oggi era importantissimo vincere contro una squadra così tosta". "Svilar ha fatto delle parate importantissime, è stata una partita maschia e dura - ha proseguito -. Era importante vincere, ora ci aspettano nove finali". Poi sulla classifica: "Non bisogna guardare le altre squadre ma solo il nostro percorso. Dobbiamo guardare a noi stessi e pensare partita dopo partita. Ci sono nove finali da giocare".