Roma, Malen: "Corsa Champions? Nell'ultimo mese un po' sfortunati ma ci crediamo ancora"

Non è stato un momento facile, siamo stati anche sfortunati nell'ultimo mese, come a Genova, ma ci siamo per la Champions". Lo ha detto Malen a Sky Sport dopo la tripletta contro il Pisa. "Per me è stata una serata bellissima ed è bellissimo essere qui alla Roma", ha aggiunto. "Ora sono tutte finali", ha invece sottolineato Soulé. "L'importante era rialzarsi dopo la gara persa a San Siro con l'Inter e lo abbiamo fatto", ha concluso l'argentino