Roma, Malen: "Corsa Champions? Nell'ultimo mese un po' sfortunati ma ci crediamo ancora"

10 Apr 2026 - 23:05
© IPA

© IPA

Non è stato un momento facile, siamo stati anche sfortunati nell'ultimo mese, come a Genova, ma ci siamo per la Champions". Lo ha detto Malen a Sky Sport dopo la tripletta contro il Pisa. "Per me è stata una serata bellissima ed è bellissimo essere qui alla Roma", ha aggiunto. "Ora sono tutte finali", ha invece sottolineato Soulé. "L'importante era rialzarsi dopo la gara persa a San Siro con l'Inter e lo abbiamo fatto", ha concluso l'argentino

Ultimi video

02:14
Milan e il sogno Lewa

Milan, il sogno Lewa

03:15
CLIP BALDINI A CONTROCAMPO 2011 10/04 SRV

Nel 2011 Baldini a Controcampo: "Ho odiato fare l'allenatore..."

02:37
CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

01:08
DICH GIAMPAOLO PRE CAGLIARI 10/4 DICH

Cremonese, Giampaolo verso il Cagliari: "Adesso ogni gara è uno spartiacque"

01:42
Mariani al Mondiale

Mariani al Mondiale

02:22
Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

01:46
Barça, rabbia e proteste

Barça, rabbia e proteste

01:50
Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

03:48
Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

01:23
Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

02:02
Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

01:42
Serie A, che giornata!

Serie A, una giornata decisiva

00:59
Allegri e gli attaccanti

I dubbi in attacco di Max

01:01
Allegri e il modulo

Allegri, si cambia modulo?

02:29
Palladino e la Juventus

Palladino-Juve: amici contro

02:14
Milan e il sogno Lewa

Milan, il sogno Lewa

I più visti di Calcio

Juve alla "McKennie"

Juve alla "McKennie"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

SRV PERSONAGGIO LUCESCU AGGIORNATO STOP

Addio a Mircea Lucescu, il nostro ricordo

Lucescu, una vita di trionfi

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Spalletti e Juve avanti

Spalletti e Juve avanti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:41
Roma, ansia per Pellegrini: "Allungamento alla gamba"
23:39
Pisa, Hiljemark: "In A non si possono regalare due gol. Ma ai miei dico di non mollare"
23:17
Liga: solo un pari per il Real Madrid, il Barcellona può allungare
23:05
Roma, Malen: "Corsa Champions? Nell'ultimo mese un po' sfortunati ma ci crediamo ancora"
22:52
Serie B, Frosinone-Palermo finisce in pareggio, sorride il Monza