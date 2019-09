Dopo l'ufficialità, sono arrivate le prime parole di Nikola Kalinic al sito ufficiale giallorosso. "È una bella sensazione perché sono arrivato in un grande club e sono orgoglioso di far parte di questa squadra - ha spiegato l'attaccante croato -. È un club che ha una storia importante, sono molto felice di essere qui. Quest’anno possiamo fare grandi cose in Serie A e in Europa League". Parole al miele per Dzeko: "Secondo me è una delle punte più forti nel suo ruolo, lo conosco molto bene e sono felicissimo di poter giocare con lui. Quando ero in Inghilterra, anche lui giocava in Premier, lui nel City e io nel Blackburn. Penso ia uno dei migliori attaccanti in Europa e credo che segneremo tante reti insieme".