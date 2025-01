"Abbiamo le qualità per vincere l'Europa League, quando giochi una competizione la puoi vincere. Per noi era improntate controllare la partita con e senza palla e l’abbiamo fatto per la gran parte del tempo. Siamo stati bravi a fare gol per primi così che loro non potessero giocare in ripartenza". Così Mats Hummels, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria con l'Eintracht.