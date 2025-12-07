Logo SportMediaset

Calcio

Roma, Gasperini: "Partita cambiata dall'espulsione"

07 Dic 2025 - 19:09

Gasperini non è contento, ma accetta il verdetto del campo. E anche quello dell'arbitro. "L'espulsione? La partita ha preso una certa piega con il rosso. Ma ho visto le immagini: era ultimo uomo. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, magari adattarci di più anche al vento. Non siamo stati bravi nelle uscite, c'era un Cagliari che ha giocato con il giusto spirito. Ma noi avremmo dovuto fare di più per fare giocare i nostri attaccanti per le loro caratteristiche". Anche dopo l'espulsione la Roma ci ha provato: "Il Cagliari spingeva, ma non abbiamo fatto male. Qualche errore peró l'abbiamo fatto". Gennaio e mercato? "Noi contiamo di recuperare quelli che sono fuori, non parliamo di gennaio".

20:49
Italiano: "Classifica del Bologna bellissima, avanti così"
20:42
Napoli-Juventus, sassi contro il pullman bianconero. Chiellini: "Abituati a ben di peggio"
20:05
Maurizio Fiori si presenta: sarà vicepresidente del Cagliari
19:09
Roma, Gasperini: "Partita cambiata dall'espulsione"
19:09
Lazio, Lotito: "Ce la giochiamo con tutti, l'unico problema è la concentrazione"