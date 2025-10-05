Roma, Gasperini: "I rigoristi sono Dybala e Pellegrini ma Dovbyk va recuperato"

"Abbiamo altri rigoristi, ma Dovbyk va recuperato anche in quello. Dybala e Pellegrini sono gli specialisti, ma ci sono anche Cristante e Koné. Abbiamo fatto un po' di prove, speriamo ci diano un rigore". Così Gian Piero Gasperini a Dazn prima del match del Franchi con la Fiorentina, tornando sui tre rigori consecutivi falliti con il Lilla in Europa League (due da Dovbyk e uno da Soule).
Sulla formazione di oggi, con Baldanzi titolare il mister giallorosso ha detto: "Baldanzi sta bene, in allenamento fa ottime cose e oggi può essere la partita giusta per lui. In panchina abbiamo delle alternative. Dybala ha ripreso venerdì, ma l'abbiamo portato e vediamo cosa succederà durante la gara".
