Roma, Gasperini: "Continuiamo a sognare, ingiusta la mia espulsione"

"Siamo contenti per Ferguson, che aspettava questo gol, è stato importantissimo perché ci ha portato sul 2-0. Ci ha fatto capire che si poteva vincere". Così l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini commenta a Dazn la vittoria contro la Cremonese e il primato in classifica, anche grazie a un gol dell'attaccante irlandese. "I cambi servono e io li utilizzo, non è una cosa che mi entusiasma perchè il calcio è fatto anche di resistenza. Cambiare mezza squadra rende le partite più equilibrate, ma a volte meno belle", ha aggiunto. "L'espulsione? I dieci minuti finali del primo tempo sono stati pesanti, ma nel secondo tempo non ho detto una parola. Il quarto uomo se doveva dirmi qualcosa doveva farlo sul rigore concesso (poi revocato) nel primo tempo. In questo caso il quarto uomo si è comportato davvero male", ha detto Gasperini. Parlando dei singoli, il tecnico ha detto che Baldanzi "mi è piaciuto moltissimo, è stato molto pericoloso anche con caratteristiche atipiche. Sono contento per lui, il centravanti si può fare anche così. Ora abbiamo svoltato, abbiamo più sicurezza e fiducia nel fare gol". Una Roma che vuole continuare a sognare. "È giusto farlo quando sei in queste posizioni, sappiamo che raramente si avverano ma è bello viverli", ha concluso Gasperini.