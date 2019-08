"Sono sicuro che la squadra è cresciuta, abbiamo avuto una evoluzione positiva durante il precampionato. Siamo solo all'inizio di questo processo, c'è ancora molto da lavorare ma la squadra è pronta". Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del debutto in campionato contro il Genoa. "Sono motivato, entusiasta e fiducioso, i nostri tifosi ci sosterranno, è lo scenario ideale per iniziare la stagione", ha aggiunto l'allenatore portoghese in conferenza stampa.