Roma, Fonseca: "Io sono in discussione dal primo giorno"

COPPA ITALIA

"Abbiamo avuto un avvio difficile, un rigore, poi però la squadra ha reagito, abbiamo sbagliato tanti gol, abbiamo recuperato il risultato e con 2 giocatori in meno è stato difficile. E’ un momento difficile, volevamo andare più avanti in Coppa, non posso dire niente sull’atteggiamento, dobbiamo preparare la prossima partita", è decisamente deluso Paulo Fonseca per l'uscita di scena della sua Roma dalla Coppa Italia per mano della Spezia. Il tecnico portoghese ammette le colpe e sul suo futuro dice: "Io sono in discussione dal primo giorno. Mercato? Ci pensa Pinto". Poi sul clamoroso errore dei 6 cambi cuce la bocca: "Se c’è un problema abbiamo tempo di parlarne internamente, se c’è un problema". lapresse

"C'è un problema di mentalità manifestato contro Napoli, Atalanta e Lazio. Oggi però la squadra ha saputo reagire dopo il 2-0, hanno dimostrato la voglia di cambiare il risultato. Siamo in un momento difficile, ma i ragazzi hanno dimostrato che sono forti, ciò che abbiamo creato in 90 minuti sarebbe bastato a vincere questa partita", ha aggiunto.

Poi un passo indietro al derby perso con la Lazio. 9 gol in 3 partite sono troppi per la terza in classifica? "Non siamo una squadra che vuole giocare da prima fase di possesso, i gol presi non sono usciti dalla fase di possesso. Non è stato un problema di costruzione questi due gol presi stasera".

ITALIANO: "CI GODIAMO IL MOMENTO"

Se da un lato Fonseca si lecca le ferite, Vincenzo Italiano si gode il momento: "Queste sono partite dove bisogna dare spazio a ragazzi che giocano meno, farli mettere in mostra. Oggi tutti hanno dimostrato che quando si vuole si può ottenere qualsiasi cosa, soffrendo, nei supplementari abbiamo avuto un po’ di fortuna ma l’abbiamo sfruttata bene".

Un momento super, dunque, per lo Spezia: "Abbiamo vissuto un periodo non bello per i risultati, ma le prestazioni ci confortavano, non abbiamo mai mollato. La nostra mentalità è questa, quando si può si cerca di creare palle gol anche contro le grandi squadre. nelle ultime due partite è uscita fuori la personalità della squadra, e oggi abbiamo sofferto e siamo riusciti a vincere. Ci godiamo il momento. Ora aspettiamo la gara di sabato. I ragazzi ora hanno una giusta testa e riescono a creare e realizzare". Infine, sul sesto cambio della Roma aggiunge: "Sentivo parlare in panchina di questo, io non me ne ero accorto. Alla fine c’è stato questo errore quindi avremmo vinto lo stesso".