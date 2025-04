Roma, Dybala: "Corsa Champions? Non è facile ma possiamo farcela"

"La classifica ci dice che possiamo farcela, non è facile". Lo ha detto Paulo Dybala parlando della corsa alla Champions della Roma, in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport in corso a Madrid. "Ci sono moltissime squadre che stanno lottando per un posto, ci sono squadre che stanno giocando bene", io "cerco di stare vicino ai miei compagni, speriamo" che la Roma faccia il suo e che le squadre che "stanno più su in classifica perdano alcuni punti e che possiamo arrivare all'obiettivo della Champions", ha aggiunto.