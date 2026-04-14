Roma: distorsione alla caviglia sinistra per Pisilli, niente Atalanta
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Un altro infortunio per la Roma dopo quello di Lorenzo Pellegrini, alle prese con una lesione al flessore della coscia destra. Gli esami strumentali cui si è sottoposto Niccolò Pisilli hanno riscontrato una distorsione alla caviglia sinistra occorsa ieri in allenamento. Il centrocampista verrà valutato giorno per giorno, fa sapere la Roma. Pisilli salterà dunque la sfida di sabato sera all'Olimpico contro l'Atalanta, fondamentale per la corsa Champions.