Roma, Cristante dopo il rinnovo: "Il mondo giallorosso sarà sempre casa"

Bryan Cristante ha pubblicato un post social dopo il rinnovo di contratto con la Roma: "Roma e la Roma, per me e la mia famiglia, sono casa. Un posto felice in cui sono cresciuto come uomo e come professionista, la città dei miei figli, un club dove ho trovato persone che condividono i miei stessi valori, dentro e fuori dal campo. Chi mi conosce sa che preferisco di gran lunga parlare poco e dimostrare con il sudore tutto il mio attaccamento alla maglia giallorossa, ma questo legame che si rinnova fino al 2028 ha per me un significato speciale: amore eterno. Ho sempre dato tutto per la Roma e continuerò a farlo con il massimo impegno e la massima professionalità. Sono onorato di continuare il mio viaggio in giallorosso, un mondo che è e sarà per sempre casa. Forza Roma, Bryan".