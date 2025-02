Roma, Celik: "Volevamo vincere, ma giocare qui non è facile"

"Sono contento per il gol, sono sempre pronto ad aiutare la squadra. Oggi abbiamo giocato bene controllando la partita e portando a casa un risultato positivo". Così il difensore della Roma, Zeki Celik, al termine della sfida contro il Porto. "Cosa non ha funzionato nel secondo tempo? Ci sono stati tanti cartellini gialli e volevamo giocare in modo aggressivo, ma abbiamo dovuto rallentare un po'. L'1-1 non è male, volevamo vincere ma in questo stadio non è facile, vinceremo al ritorno", ha aggiunto a Sky.