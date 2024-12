Intervistato dalla Gazzetta, Giovanni Carnevali si è espresso in merito al possibile approdo alla Roma come nuovo ad dopo le dimissioni di Lina Souloukou. "Al momento non sono stato contattato, naturalmente l'eventuale interessamento mi fa piacere - le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo -. Ma non sono abituato a riflettere su cose che non esistono. Se mai dovessi essere contattato, ci penserei".