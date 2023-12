Roma, attesa per gli esami di Dybala: "Testa alta e concentrazione sulla prossima partita"

© Getty Images

Paulo Dybala si è fermato nuovamente: questa volta è successo contro la Fiorentina per un problema ai flessori che lo ha costretto a lasciare il campo dopo 25 minuti di partita. In stagione siamo già al terzo stop per problemi fisici per l'attaccante della Roma: ad agosto un risentimento agli adduttori lo ha tenuto fuori per quasi tre settimane, a inizio ottobre un infortunio al legamento del collaterale gli è costato un mesetto di stop. Nelle prossime ore l'argentino si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema muscolare: scontata la sua assenza nell'ultima sfida del girone di Europa League contro lo Sheriff e nella successiva partita di campionato contro il Bologna, la speranza è che possa rientrare il 23 dicembre contro il Napoli. Speranze che poggiano anche sui timidi segnali positivi arrivati ieri sera nel post-partita quando Dybala ha lasciato l'Olimpico abbastanza sereno e, soprattutto, senza zoppicare. A questo si è poi aggiunto il post instagram con cui l'argentino ha provato a rassicurare i tifosi giallorossi: "Dispiace per il risultato, ma testa alta e concentrazione sulla prossima partita. Sempre Uniti! Daje Roma".