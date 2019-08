La Roma, reduce dalla vittoria in amichevole domenica scorsa all'Olimpico contro il Real Madrid, giocherà un'amichevole sabato 17 agosto, alle 19.30, in casa dell'Arezzo, foprmazione di Serie C. Per la squadra di Paulo Fonseca sarà il decimo impegno stagionale, dopo le cinque partite svolte a Trigoria durante il ritiro e le quattro amichevoli giocate contro Perugia, Lille, Athletic Bilbao e Real Madrid.