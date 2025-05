Festa Coppa Italia del Bologna, circa 30.000 i presenti

Circa 30.000 persone hanno partecipato, a partire dalle 16.30 ai festeggiamenti per la Coppa Italia vinta dal Bologna, con il rientro del pullman della squadra allo stadio Dall'Ara intorno alle 19.30. E' la stima della Questura: ci sono stati, durante la sfilati, alcuni momenti in cui il mezzo ha rallentato la sua andatura per via del grande affollamento, in centro storico. Il servizio di ordine pubblico, prosegue la Questura, è stato garantito da un dispositivo costituito da circa 150 uomini, tra reparti inquadrati, equipaggi delle varie forze di polizia e personale digos. "È stata una bellissima festa per la città e con la città, con tante persone, famiglie con bambine e bambini. Una istantanea della gioia che il Bfc sta dando a Bologna. È stato un week-end ricco di manifestazioni e tutto si è svolto al meglio e per questo ringrazio il personale e le istituzioni impegnate per l'organizzazione di queste impegnative giornate, così come i cittadini per la pazienza", commenta il sindaco Matteo Lepore.