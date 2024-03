Caos arbitri: Rocchi, tutta la verità su Di Bello, Lazio-Milan e Inter-Atalanta

Gianluca Rocchi , nell'appuntamento settimale di "Oper Var" su Dazn, è tornato sugli episodi più contestati dell'ultima, tormentata, settimana arbitrale. Il designatore arbitrale ha riportato il dispiacere di Di Bello , nella bufera per la direzione di Lazio-Milan ("E' mortificato, mi ha scritto un messaggio"), e ha criticato la decisione del guardalinee di Inter-Atalanta che ha alzato impropriamente la bandierina durante l'azione che ha portato alla concessione di un rigore per la squadra di Inzaghi.

"Di Bello mi ha scritto un messaggio dopo le critiche per Lazio-Milan: ‘Mi spiace, potevo fare meglio”. Era mortificato. Se prenderemo provvedimenti? Per prima cosa, dobbiamo recuperarlo presto”

“E' un episodio molto al limite, su questo siamo d’accordo, in questo caso è giusto che decida l'arbitro in campo vedendo da lì la dinamica dell'azione: ma se fosse stato assegnato il rigore sarebbe rimasta quella la scelta definitiva. Se dai rigore, non diciamo che è un errore”.

ROCCHI SU INTER-ATALANTA



“E' un errore molto grave per noi quando il segnalinee Zingarelli alza subito la bandierina in occasione dell'azione che porta la rigore concesso all'Inter. Bravo l’arbitro Colombo ad aspettare e a fischiare dopo così il VAR può intervenire per il tocco di braccio di Miranchuk: l'arto è in posizione innaturale, l'OFR si fa proprio per stabilire quello. Chiaro che certe decisioni messe sotto la lente del VAR facciano discutere, ma la valutazione è senz'altro corretta"