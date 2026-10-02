Juve, Neto escluso per la Cremonese: il motivo della scelta di Spalletti

02 Ott 2026 - 11:30
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In vista dell'amichevole contro la Cremonese di oggi alle ore 12:30, la Juventus di Luciano Spalletti dovrà fare a meno di diversi elementi, in primis ovviamente i nazionali, ma anche del nuovo arrivato Neto.

Il trentasettenne portiere brasiliano, ingaggiato dal club bianconero con un contratto fino al 2027 per ricoprire il ruolo di vice-Vicario e rimpiazzare lo sfortunato Kamil Grabara, è stato escluso dalla lista dei convocati: svincolatosi lo scorso 26 giugno dal Botafogo e reduce da diversi mesi privi di ritmo partita, Neto necessita infatti di una preparazione mirata per ritrovare la forma migliore.

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