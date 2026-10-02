Juve, Neto escluso per la Cremonese: il motivo della scelta di Spalletti

Il trentasettenne portiere brasiliano, ingaggiato dal club bianconero con un contratto fino al 2027 per ricoprire il ruolo di vice-Vicario e rimpiazzare lo sfortunato Kamil Grabara, è stato escluso dalla lista dei convocati: svincolatosi lo scorso 26 giugno dal Botafogo e reduce da diversi mesi privi di ritmo partita, Neto necessita infatti di una preparazione mirata per ritrovare la forma migliore.