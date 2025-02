Rissa sugli spalti, Anderlecht-Fenerbahce sospesa per 8 minuti: cos'è successo

Momenti di tensione allo stadio dell'Anderlecht dove si affrontavano il club belga e i turchi del Fenerbahce nei playoff di Europa League: l'arbitro ha sospeso l'incontro per otto minuti. La partita è poi ripresa. I tifosi dei due club sono stati protagonisti di tafferugli all'interno dello stadio mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli spettatori e dei giocatori in campo. Difficile anche l'intervento degli stewart. L'arbitro ha deciso di sospendere l'incontro, portando le squadre negli spogliatoi in attesa che i tifosi si calmassero. Dopo otto minuti il rientro in campo. Le immagini dei tafferugli hanno fatto il giro dei social. La squadra turca, allenata da Mourinho, aveva segnato il gol dell'1-0 al 4' minuto. All'andata il Fenerbahce si è imposto per 3-0.