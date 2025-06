Riparte campagna abbonamenti della Roma dopo disservizi

La campagna abbonamenti della Roma riparte. Dopo la temporanea sospensione delle vendite, resasi necessaria per un malfunzionamento del sistema di biglietteria e adottata con l'obiettivo di tutelare al meglio l'acquisto da parte tifosi, la società ha reso noto che le vendite degli abbonamenti per la stagione 2025/26 ripartono a partire dalle 15.30 del 19 giugno. Il club, inoltre, a seguito delle verifiche svolte è stato costretto ad annullare alcune delle transazioni effettuate durante la fase interessata dal problema tecnico. I tifosi coinvolti hanno già ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del club e potranno procedere nuovamente con l'acquisto del proprio abbonamento. Proprio in considerazione del blocco delle vendite, la società ha deciso di rivedere le fasi di vendita e di estendere la scadenza della Fase 1, al fine di consentire a tutti i tifosi di rinnovare con tranquillità il proprio posto.