RIFINITURA JUVE VERSO LILLE, DOUGLAS LUIZ IN GRUPPO

La Juventus è in campo per svolgere l'ultimo allenamento alla Continassa prima della partenza per la Francia e per Lille. I bianconeri sono attesi dal quarto impegno di Champions League e puntano a riscattare la sconfitta casalinga subita lo scorso 22 ottobre contro lo Stoccarda. Il tecnico Thiago Motta sorride per il recupero di Douglas Luiz, il quale ha cominciato l'allenamento insieme al resto dei compagni. Per Nico Gonzalez, invece, prosegue il lavoro personalizzato: l'argentino spera di tornare a disposizione per il derby di sabato allo Stadium contro il Toro.