Riccardo Sogliano ricorda Fabio Cudicini: "È stato un fratello maggiore"

Fabio Cudicini se n'è andato all'età di 89 anni, tuttavia il ricordo è rimasto indelebile, soprattutto nei compagni di squadra. A sottolinearlo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è Riccardo Sogliano, suo collega al Milan: "È stato un fratello maggiore. L’ho vissuto soltanto per una stagione, ma ne ho apprezzato lo stile, la serietà, la dedizione al lavoro. Era una persona a modo. Come portiere non serve il mio giudizio per confermare che era un fenomeno"