Ressentia protagonista a Riyadh: le sculture scendono in campo

Quattro opere d'arte e una Supercoppa: un colpo d'occhio incredibile
© Ufficio Stampa
Dopo il grande successo alla finale di Coppa Italia, Ressentia scende di nuovo in campo in un legame sempre più forte con la Lega Calcio Serie A. A Riyadh, in occasione della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026, sono stata realizzare quattro sculture con le maglie delle squadre presenti: Bologna, Inter, Milan e Napoli. Le quattro opere sono state esposte accanto al Trofeo della Supercoppa presso l`Al-Awwal Park Stadium, trasformando il momento sportivo in un tributo artistico che unisce calcio, design e memoria emotiva.
Fondata da Riccardo Colombo e Cady Gueye, RESSENTIA ha sviluppato un’inedita tecnica artigianale di cristallizzazione dei tessuti, attraverso la quale le maglie sportive vengono trasformate in sculture di design solide, leggerissime e irreversibili. Un processo artigianale, complesso e altamente elaborato, che consente di preservare la forma, il movimento e il valore simbolico del capo originale, rendendolo eterno.
Il risultato è la creazione di pezzi unici, pensati non solo come oggetti da collezione, ma come una nuova modalità di comunicazione tridimensionale, capace di raccontare lo sport attraverso l’arte, il design e l’emozione.
Le sculture realizzate per la EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 rappresentano un tributo artistico alle squadre finaliste e ai loro tifosi, e testimoniano come l’inventiva artigianale italiana possa dialogare con i grandi eventi sportivi internazionali, valorizzandone il significato e la memoria.