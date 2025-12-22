Ressentia protagonista a Riyadh: le sculture scendono in campo

Fondata da Riccardo Colombo e Cady Gueye, RESSENTIA ha sviluppato un’inedita tecnica artigianale di cristallizzazione dei tessuti, attraverso la quale le maglie sportive vengono trasformate in sculture di design solide, leggerissime e irreversibili. Un processo artigianale, complesso e altamente elaborato, che consente di preservare la forma, il movimento e il valore simbolico del capo originale, rendendolo eterno.