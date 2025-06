Reja: "Scandaloso rifiutarsi di allenare la Nazionale!"

Edy Reja è un fiume in piena dopo la scelta di Claudio Ranieri di accettare il posto di ct in Nazionale. Una scelta che ha lasciato di stucco l'allenatore friulano come riportato in un'intervista al Messaggero Veneto: "Non esiste rifiutare la maglia azzurra, non si può rifiutare di allenare la Nazionale. È una cosa fuori dal mondo io ricordo ancora il giorno in cui ricevetti il telegramma della Figc per presentarmi al raduno dell’Under 23. Eppure Claudio aveva dichiarato che gli mancava solo la Nazionale. A 75 anni non avrà voluto prendersi questa gatta da pelare. Doppio incarico? Impossibile quando alleni l’Italia. Devi girare, vedere giocatori, parlarci. Io quando allenavo l’Albania ho convocato oltre 50 giocatori andando a vedere anche i ragazzini. Poi c’è chi la rifiuta, come Ranieri, e chi se ne va come ha fatto Mancini, per andare in Arabia. Dai... Sembra che nessuno la voglia la Nazionale: è scandaloso. Ci sono troppi stranieri, così è difficile far crescere i nostri giovani che pure fino agli Under 19 vincono dappertutto. Bisogna obbligare i club a schierare 4-5 under 23".