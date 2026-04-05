Red Bull punta il Sudtirol: blitz a Bolzano per sbarcare nel calcio italiano

Il colosso Red Bull sarebbe pronto a investire nel calcio italiano con un interesse concreto per il Sudtirol, confermato da un recente sopralluogo dei vertici della multinazionale presso le strutture d'avanguardia del club altoatesino. Dopo i ripetuti accostamenti al Torino, la Red Bull avrebbe ha rotto gli indugi avviando contatti diretti con la società di Bolzano per inserirla nel proprio network globale che include già realtà come Lipsia e Salisburgo, trovando questa volta un'apertura più marcata rispetto ai sondaggi infruttuosi del passato. Sebbene la solidità del centro sportivo biancorosso rappresenti un fattore d'attrazione decisivo, resta da sciogliere il nodo legato alla capienza ridotta dello stadio Druso, considerato attualmente inadeguato per le ambizioni della Serie A. Lo scrive Tuttosport.