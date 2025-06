Red Bull è pronta ad ampliare il proprio borsino e per farlo potrebbe giungere in Italia. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore l'azienda austriaca avrebbe messo nel mirino l'Alcione con il presidente Giulio Gallazzi che avrebbe già intavolato una trattativa al fine di puntare alla promozione in Serie B e alla costruzione di un nuovo stadio alle porte di Milano.