Real Madrid, Zidane: "Atalanta giustamente incazz... CR7 torna? Può darsi"

Il Real Madrid non potrà contare su Eden Hazard nel ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atalanta: presente nel fine settimana contro l'Elche, il belga non ha invecepreso parte alla rifinitura di stamani e tutto lascia presagire che non sarà a disposizione. Rispetto alla partita di andata, Zidane recupera però Benzema e Sergio Ramos: "Più tranquillo per questo? No, con l'Atalanta non puoi mai essere tranquillo" ha dichiarato il tecnico francese. "Sono incazzati per l'espulsione dell'andata, direi giustamente, e giocheranno come sempre, dando anzi ancora qualcosa di più, attaccando bene come sempre". Poi una ammissione importante in chiave mercato: "Tante voci sul ritorno di Ronaldo a Madrid? Può darsi, può essere. Adesso è alla Juve e rispettiamo i bianconeri, io certo lo rivorrei, tutto quello che ho fatto l'ho fatto con lui. E' straordinario".