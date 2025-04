"È un giorno speciale. È un enorme onore per me segnare tanti gol quanto il mio idolo e diventare il brasiliano con più gol nella storia di questo club. Sono arrivato qui da adolescente e lui mi ha insegnato come trovare la rete. Grazie per i consigli e il supporto, Ronaldo". Così Vinicius Junior sui social dopo il gol segnato al Valencia che gli ha permesso di eguagliare il numero di gol realizzati con la maglia dei blancos da Ronaldo il fenomeno.