Italia U21, Malagò: "Complimenti a Baldini, costruiamo il futuro"

"La qualificazione all'Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la Figc e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza". Così Giovanni Malagò applaude la vittoria dell'Under 21 pre 6-2 sulla Polonia. "L'Under - dice il presidente della Figc - è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale".