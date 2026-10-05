Italia U21, Malagò: "Complimenti a Baldini, costruiamo il futuro"

05 Ott 2026 - 20:27
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"La qualificazione all'Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la Figc e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza". Così Giovanni Malagò applaude la vittoria dell'Under 21 pre 6-2 sulla Polonia. "L'Under - dice il presidente della Figc - è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale".

"Complimenti alla squadra e allo staff" anche dal dg dell'Italia, Claudio Ranieri, presente a Pescara. L'ex allenatore ha sottolineato come gli azzurrini "hanno entusiasmato il pubblico pescarese. Con Baldini in panchina, la nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all'Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future". 

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