Real Madrid, minorenne chiede scusa a Vinicius Jr. dopo insulti razzisti

"Inoltre - precisa il club merengues in una nota - dovrà pagare la sanzione pecuniaria inflitta per il suo comportamento dalla Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport. Dallo scorso giugno si sono susseguiti quattro procedimenti giudiziari, sia penali che minorili, che si sono conclusi con la punizione degli autori degli inaccettabili atti razzisti commessi contro i giocatori del Real Madrid sia in diversi stadi sportivi che nei forum e sui social media. Il Real Madrid ha agito come pubblico ministero privato insieme ai suoi giocatori in questo procedimento e attualmente sta perseguendo altri, e continuerà a impegnarsi per proteggere i valori del nostro club e per sradicare qualsiasi comportamento razzista nel mondo del calcio e dello sport".