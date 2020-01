Real Madrid, colpo grosso in Brasile: preso Reinier, stella del Flamengo

MERCATO

Un blitz in Brasile, uno dei soliti. Il Real Madrid in gran segreto ha preso Reinier, il nuovo Kakà. Manca solo l'ufficialità, ma c'è l'accordo tra il club spagnolo e il Flamengo, che incasserà 30 milioni dall'operazione. Reinier è atteso a Madrid dopo il 19 gennaio, data del suo diciottesimo compleanno. Va ad aggiungersi a Vinicius Junior e Rodrygo, altri due talentini brasiliani in forza ai Blancos. Calcio, i venti talenti da seguire nel 2020





















































































CHI È REINIER

Nato appunto il 19 gennaio del 2002, Reinier era entrato a 9 anni nella giovanili del Vasco da Gama, ma 3 anni dopo è passato al Flamengo (passando attraverso brevi periodi nel Botafogo e nel Fluminense), scalando vertiginosamente le gerarchie delle squadre giovanili. Nel 2017 ha trascinato la squadra alla vittoria della Copa Brasil Under 17. Il 31 luglio del 2019, a 17 anni e mezzo, ha esordito nella prima squadra durante la partita di ritorno contro l'Emelec in Copa Libertadores e da allora non è mai uscito di squadra, partecipando attivamente alla conquista del titolo nazionale brasiliano e della Coppa Libertadores. Talento puro, ha conquistato la fiducia dell'allenatore Jorge Jesus e di tutti in compagni di squadra. Non a caso Filipe Luis, terzino di lungo corso (ex Atletico Madrid) e suo attuale compagno di squadra nel Flamengo, appena ha appreso la notizia del trasferimento ha fatto i complimenti al Real: "Davvero un grande colpo. Reinier è un giocatore eccezionale, fa sempre la cosa giusta in campo, ha una maturità incredibile per essere un giocatore che non ha ancora compiuto 18 anni".

L'OPERAZIONE

Mancano firme e ufficialità, però sono trapelati tutti i particolari. L'operazione è stata condotta sulla base di 30 milioni di euro (la clausola rescissoria era di 70 per un contratto im scadenza nel 2024), il ragazzo arriverà in Spagna appena compiuta la maggiore età. Verrà assegnato inizialmente alla squadra del Castilla, la filiale del Real Madrid allenata da Raùl, ma con una deroga speciale per poter essere utilizzato anche in prima squadra, deroga che viene concessa per regolamento a un numero ristretto di giocatori per ogni squadra. Non a caso il Real proprio in questi giorni ha "liberato" una di queste deroghe dando in prestito Manu Hernando al Racing Santander. Reinier (che al campo d'allenamento si è nascosto dietro un "Non so, vedremo") firmerà un contratto fino al 2025 con la sua nuova squadra. La cessione di Reinier potrebbe essere utilissima al Flamengo nell'ottica Gabigol. La trattativa per riscattare l'attaccante di proprietà dell'Inter sta andando avanti e questo ingresso di denaro potrebbe accelerarla. Per ricordare a che punto siamo: il Flamengo avrebbe un accordo sulla parola con l'Inter per 16 milioni in contanti più il 20 per cento sulla futura rivendita di Gabigol. Resta da convincere il giocatore, che chiede tutti i 3,5 milioni annui garantiti dal contratto con l'Inter, proprio questo è il punto d'attrito. Dopo qualche tentativo da parte del West Ham e del Crystal Palace, adesso sta nascendo un serio interesse da parte del Chelsea e questo potrebbe essere l'intervento capace di sparigliare tutto. Gabigol però ha promesso di dare la priorità al Flamengo e vorrebbe decidere entro il 10 gennaio. L'affare Reinier potrebbe portare in questa direzione. L'Inter aspetta.