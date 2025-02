Real Madrid, Camavinga recuperato per il City

Dopo il pari nel derby il Real Madrid si concentra sulla Champions e sulla sfida al City. Non ci sono grosse novità dall'infermeria, visto che i quattro giocatori indisponibili per l'Atletico (Militao, Carvajal, Alaba e Rudiger) lo saranno anche per l'imminente impegno europeo, ma Ancelotti può sorridere per il pieno recupero di Eduardo Camavinga. Rientrato in campo nel finale della stracittadine dopo tre settimane di stop per un infortunio muscolare, il francese potrà essere impiegato dal primo minuto contro la squadra di Guardiola.