Supercoppa Europea 2024: Real Madrid-Atalanta sarà Ancelotti contro Gasperini

"In finale di Champions League tifiamo per il Real Madrid": così Gian Piero Gasperini aveva parlato dopo la vittoria dell'Europa League sognando di giocare la Supercoppa Europea contro Carlo Ancelotti. L'allenatore dell'Atalanta è stato accontentato: i Blancos hanno battuto 2-0 il Borussia Dortmund a Wembley e così raggiungono la Dea nella sfida che si giocherà il prossimo 14 agosto a Varsavia. Una sfida dal sapore molto italiano: non solo l'Atalanta in campo ma anche entrambi gli allenatori in panchina.