Real Madrid, Ancelotti: "L'obiettivo era prendere un piccolo vantaggio, ci siamo riusciti"

Carlo Ancelotti ha commentato così la vittoria del suo Real Madrid sull'Atletico nel derby d'andata degli ottavi di Champions League: "È stata una partita aperta, equilibrata e con scarsa intensità, come volevamo - le sue parole -. Abbiamo controllato bene a livello difensivo. L’obiettivo era di prendere un piccolo vantaggio e l’abbiamo fatto. Mbappé? Non era al suo top ma ha fatto il suo lavoro perché non è facile giocare contro la difesa dell’Atletico. È chiaro che nel centrocampo titolare non c’era la qualità che ha Modric. Ho preso questa decisione perché volevamo essere più compatti al livello difensivo. Rodrygo? In Champions League è sempre stato determinante. Lui è fantastico perché abbina qualità a un grande lavoro che ci aiuta sempre molto".