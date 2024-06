Real, Bellingham a Mourinho: “Mamma vuole fare una foto con te”

Curioso episodio sul terreno di gioco di Wembley dopo la vittoria del Real Madrid contro il Borussia Dortmund. Poco dopo il fischio finale, Jude Bellingham è andato dritto verso le tribune dove c'erano sua mamma, suo papà e suo fratello (centrocampista del Sunderland) e dopo aver messo al collo della signora Denise la medaglia celebrativa, l'inglese ha avvicinato José Mourinho, ospite di Sky Sports per commentare la finale, con una richiesta molto particolare: "Puoi fare una foto con mia mamma? Le piaci molto da anni". Lo Special One ha accettato con il sorriso e non si è fatto scappare l'occasione: "Ora vieni con me al Fenerbahce".