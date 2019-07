Continua la telenovela Bale dopo il mancato trasferimento in Cina allo Jiangsu Suning. Il tecnico del Real Madrid Zidane non ha convocato il gallese per l'Audi Cup, in programma martedì e mercoledì a Monaco di Baviera, che vedrà impegnati anche i padroni di casa del Bayern, il Tottenham e il Fenerbahce. Nella lista dei 24 convocati manca anche James Rodriguez.