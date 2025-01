Real, Ancelotti verso il Valencia: "Mi aspetto avversario motivato"

Sperando nella spinta del suo nuovo allenatore, il Valencia in difficoltà inizia presto il nuovo anno affrontando il Real Madrid nel recupero della Liga. La partita fu posticipata due mesi fa a causa delle inondazioni che hanno travolto la regione di Valencia provocando la morte di più di 200 persone. Il Valencia era all'ultimo posto in classifica in quel momento, con solo due vittorie e sette punti in 11 partite. Ora è al penultimo posto con 12 punti in 17 partite. Ha vinto solo una volta dopo il rinvio che ha spinto il club a sostituire l'allenatore Rubén Baraja con Carlos Corberan durante la pausa natalizia. "Ci aspettiamo un avversario che potrebbe essere particolarmente motivato dopo aver cambiato allenatore", ha detto giovedì il manager del Madrid Carlo Ancelotti. "Abbiamo esaminato come ha allenato al West Brom e vedremo come si adatterà ai giocatori che ha ora al Valencia". Il Madrid ha concluso l'anno vincendo la Coppa del Mondo per club e battendo il Siviglia per 4-2 in campionato. Un pareggio venerdì sarebbe sufficiente per riportare la squadra di Ancelotti al primo posto, a pari punti con l'Atletico Madrid ma in vantaggio per differenza reti. Una vittoria lancerebbe invece il Madrid al primo posto con cinque punti sul Barcellona, terzo in classifica.