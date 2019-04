Razzismo, parla Raiola: "Fiero di Kean e Matuidi"

03/04/2019

Gli ululati di Cagliari contro Kean , che hanno fatto arrabbiare moltissimo anche il compagno Matuidi, non hanno lasciato indifferente Mino Raiola, agente di entrambi i giocatori della Juve. "Non si può essere italiano e razzista allo stesso tempo - ha detto all'Ansa -. Io sono con Kean e Blaise (Matuidi, ndr). Per me il razzismo è sinonimo di ignoranza. Nessuno può o dovrebbe giustificarlo. Sono fiero dei miei ragazzi e sono con loro fino alla fine".