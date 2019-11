Ravenna, Arrigo Sacchi socio d'onore dell'ANCRI

Arrigo Sacchi ieri ha ricevuto la nomina a socio d'onore della sezione Ravennate dell'ANCRI, che riunisce tutti gli insigniti all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Pasquale Iacovella, presidente dell'Associazione, ha consegnato l'attestato all'ex allenatore del Milan ed ex ct azzurro riservandogli parole di stima: "L’UEFA lo ha collocato tra i dieci allenatori più influenti nell’evoluzione calcistica, ‘The Times’ lo ha definito il miglior allenatore italiano, per FourFourTwo il suo Milan del 1989 è stata la miglior squadra di club di tutti i tempi, France Football invece lo ha definito terzo miglior allenatore della storia"