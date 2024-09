Ranocchia a Pressing: "La vera Inter tornerà e il suo nemico è..."

DOPO DERBY

L'ex difensore conforta i nerazzurri: "Sono sempre i migliori, devono temere solo loro stessi"

Andrea Ranocchia, ospite di Pressing, ha analizzato la dolorosa sconfitta nel derby della sua vecchia squadra. "La vera Inter tornerà- ha detto l'ex difensore nerazzurro- una partita così, una sconfitta del genere, può anche paradossalmente aiutare".

"Quello che ho visto nel derby è che l'Inter ha concesso tantissime palle gol- ha aggiunto Ranocchia. Di solito è una squadra molto solida a livello difensivo, compatta in campo. Contro il Milan sembrava mentalmente un po' scarica. E' partita male, l'approccio non è stato dei migliori e, dopo essersi ripresa, ha offerto troppi spazi al Milan.

La partita di Manchester ha inciso perché a livello mentale sono arrivati più scarichi dei rossoneri".

L'UNICO NEMICO DELL'INTER... E' L'INTER



"Il Milan- continua l'ex interista- ha creato tanto e ha sfruttato tutti i buchi nerazzurri con grandi ripartenze in velocità. Hanno preparato la partita sapendo che alla squadra di Inzaghi piace tenere la palla, Fonseca è stato molto bravo a mettere davanti quattro giocatori veloci".

"L'Inter viene da tre anni di grande calcio- l'ultimo pensiero di Ranocchia. Con successi e talenti in grande crescita. Per me l'unico avversario dell'Inter rimane l'Inter stessa. Quando l'Inter non fa l'Inter... possono capitare serate come quella del derby o di Genova o Monza. I nerazzurri non possono scegliere gli obiettivi: devono andare avanti ovunque, in tutte le competizioni, per la rosa e le ambizioni che hanno. L'unico pericolo è abbassare il livello mentale pensando di essere i migliori, i più bravi di tutti. Per questo dico che il nemico principale dell'Inter è... l'Inter".