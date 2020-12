Ranking Uefa: sorpasso Juve al Real Madrid, ora è terza

Sorpasso Juve al Real Madrid. Grazie al successo per 3-0 sulla Dinamo Kiev nell'ultimo turno disputato di Champions League i bianconeri si piazzano al terzo posto del ranking Uefa per club scavalcando i merengues, usciti sconfitti per 2-0 dalla trasferta ucraina sul campo dello Shakhtar Donetsk. Restano invariate le prime due posizioni, con il Bayern Monaco in testa e il Barcellona alle sue spalle. Nella top 10 da segnalare anche il passo in avanti del Psg, attualmente al settimo posto, ai danni del Manchester United (ottavo), quest'ultimo battuto proprio dai francesi a Old Trafford.