Ranking storico Uefa: per la prima volta l'Inter sorpassa il Milan

LA CLASSIFICA

I nerazzurri si trovano ora in 26esima posizione, rispetto alla 27esima dei cugini, nel ranking storico/decennale della Uefa

L'Inter mette la freccia ed effettua un sorpasso storico ai danni del Milan. Per la prima volta da quando viene stilata la speciale classifica (dal 2018), i nerazzurri hanno infatti messo dietro i rossoneri nel ranking storico/decennale della Uefa, che l’organo di governo del calcio europeo utilizza per determinare la distribuzione di una parte dei premi alle società che prendono parte alle competizioni Uefa per club. Getty Images

Come riporta CalcioFinanza, i nerazzurri si trovano ora in 26esima posizione, rispetto alla 27esima dei cugini, che dall'introduzione del ranking decennale e fino al termine della stagione scorsa erano sempre rimasti davanti.

La classifica tiene conto dei risultati maturati nelle coppe europee negli ultimi dieci anni, assegnando un punteggio per ogni stagione a cui si aggiungono dei particolari 'Tiitle Points', che tengono conto del numero di trofei conquistati dai club in Europa nella loro storia (il Milan ne ha 42, l’Inter 21).

Il punteggio totale determina la classifica e viene utilizzato per la distribuzione di una parte delle risorse ai club. Per fare un esempio recente, in base al ranking del 2020/21, il Real primo in classifica ha incassato 36,4 milioni dall’edizione della Champions dello scorso anno, mentre lo Sheriff Tiraspol, ultima nel ranking tra le squadre che hanno fatto i gironi quest’anno, ha incassato poco più di un milione di euro.

RANKING STORICO: LA TOP TEN

Real Madrid – 355 punti (19 nel 2021/22)

Bayern Monaco – 316 punti (22 nel 2021/22)

Barcellona – 280 punti (9 nel 2021/22)

Juventus – 249 punti (19 nel 2021/22)

Chelsea – 235 punti (18 nel 2021/22)

Atletico Madrid – 230 punti (14 punti nel 2021/22)

PSG – 229 punti (19 nel 2021/22)

Manchester City – 212 punti (19 nel 2021/22)

Manchester United – 207 punti (17 nel 2021/22)

Liverpool – 205 punti (23 nel 2021/22)