Ranking FIFA: l'Italia chiude il 2021 al sesto posto

L'Italia di Roberto Mancini chiude al sesto posto nella Classifica Fifa del 2021, con 1740.77 punti, e +115.77 rispetto all'anno scorso grazie, in particolare, alla vittoria agli Europei. Complessivamente non ci sono state novità nella Top 10 sempre comandata, per il quarto anno consecutivo, dal Belgio (1828.45 punti) inseguito da Brasile (1826.35) e Francia (1786.15). Quarti i vice-campioni d'Europa dell'Inghilterra (1755.52), poi l'Argentina vincitrice della Coppa America 2021 (1750.51) e sesti gli azzurri.