Ranieri: "Juve ancora protagonista, Allegri può tutto. Comprare in Italia? Perché no..."

"In Premier ci sono grandi allenatori, grandi club, grandi campioni, sarà una sfida avvincente partita dopo partita". Claudio Ranieri parla con entusiasmo del suo ritorno in Premier League alla guida del Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo. "Se pescherò in futuro nel campionato italiano? Perché no?". E ancora: "La Juventus può rimontare lo svantaggio dalla vetta della classifica perché Allegri può tutto. Sono convinto che sarà protagonista di questo campionato. Il Napoli deve continuare così e vedo bene Mourinho alla Roma".