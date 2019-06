Raiola condannato a 6.750 euro di multa: diffamò Sacchi

04/06/2019

Mino Raiola è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Arrigo Sacchi attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l'atto prevede tre mesi di reclusione convertiti in una multa da 6.750 euro con sospensione e non menzione nel certificato penale. L'ex ct azzurro dopo Italia-Polonia dello scorso settembre aveva criticato la Nazionale e Mario Balotelli e il procuratore del giocatore, Raiola appunto, aveva risposto: "Le parole di Sacchi su Balotelli confermano quello che tutti pensano ma che non hanno il coraggio di dire: è fuso e ormai mi fa solo pena".